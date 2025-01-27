Лукашенко вновь стал президентом Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, предварительно, победил на выборах президента. Как пишет Sputnik, за него проголосовало 86,82% избирателей.

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Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"Можете поздравить Республику Беларусь: мы избрали президента", – сказал он.

Он уточнил, что уже обработано 100% бюллетеней. Но нужно будет добавить недействительные бюллетени. Окончательные результаты подведут 3 февраля.

Другие кандидаты набрали намного меньше голосов: Сергей Сыранков – 3,21%, Олег Гайдукевич – 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%, Против всех проголосовало 3,60%.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 26 января.

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов, как президентские выборы 2025 года, в Белоруссии еще не было. По его словам, которые приводит Telegram-кана МВД, каких-либо инцидентов в министерстве не ожидают, пишет РИА Новости. Кубраков поблагодарил соотечественников за правопослушное поведение.

"Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было! Об этом свидетельствуют цифры и, главное, отмечают люди", - заявил он.

Он отметил, что на сегодня обстановка контролируема, каких-либо инцидентов не ожидается.