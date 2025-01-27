ЦИК Белоруссии назвал явку на президентских выборах

В Белоруссии явка на выборах президента составила 85,7%.

Как сообщает "БелТА" со ссылкой на председателя ЦИК Игоря Карпенко, в Брестской области явка избирателей достигла 90,56%, в Витебской – 86,39%, в Гомельской – 91,54%, в Гродненской – 89,28%, в Минской – 86,71%, в Могилевской – 92,64 %, в Минске – 69,72%.

Президентские выборы состоялись 26 января. По результатам последних экзитполов Лукашенко в ходе текущих выборов набирает 87,6% голосов.

Жители страны голосуют за пять кандидатов: это действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии, депутат Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.

На прошлых выборах в 2020 году Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего по стране прокатилась волна протестов, а многие представители белорусской оппозиции уехали за границу.