Явка на выборах президента Белоруссии превышает 81%

Явка на выборах президента Белоруссии составила 81,5%. Об этом сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская.

Она уточнила, что это данные на 18:00 мск, передает РИА Новости.

С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81%.

В стране открылись 5325 избирательных участков. Из них 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других организациях здравоохранения. Отмечается, что в этот раз не будет избирательных участков за границей. Такое решение объяснили "отсутствием мер безопасности на участках, которые ранее создавались на территории других государств", а также сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах.

Жители страны голосуют за пять кандидатов: это действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии, депутат Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.

Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина заранее отказывается признавать результаты выборов в Белоруссии.