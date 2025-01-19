Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах в этом году

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин тепло поздравил Александра Лукашенко с праздником Крещения Господня, передал самые добрые пожелания по этому случаю всем православным гражданам Белоруссии. Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах.

Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах.