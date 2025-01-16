Милиция Белоруссии перейдёт на усиленный режим работы

В Белоруссии уже скоро, 20 января, милиция начнёт работать в усиленном режиме. Причина – выборы президента, которые состоятся 26 января.

Усиленный режим нужен для координации действий личного состава, сбора и анализа информации, предусмотрено функционирование оперативно-ситуационных штабов на всех уровнях, приводит ТАСС слова начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД республики Александра Купчени.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Если прогуливаться по городам страны (например, Минску или Могилёву), можно увидеть такие информационные баннеры, которые напоминают о важном для белорусов событии.