Жители Ревды собираются на митинг в защиту памятника Ленину

Жители уральского города Ревда готовятся выйти на митинг в защиту памятника Ленину.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, защитники памятника Ильичу подали в администрацию Ревды уведомление о проведении акции за сохранение монумента основателю Советского государства на площади Победы. По данным организатора мероприятия, митинг пройдет 7 сентября в специально отведенном властями месте - сквере Металлургов. Начало в 12:00.

"Хоть по закону согласовывать акции в так называемом гайд-парке не нужно, мы решили уведомить администрацию для того, чтобы не было наложения мероприятий", - рассказал организатор митинга Анатолий Попов.

Напомним, памятник вождю мирового пролетариата в Ревде был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города пояснили, что монумент снимают для реставрации. Обратно вернуть Ленина обещают к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы, или его установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.

Законность переноса памятника на другое место просят проверить прокурора Свердловской области Бориса Крылова.