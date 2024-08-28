Прокурора Свердловской области просят разобраться с переносом памятника Ленину в Ревде

Прокурора Свердловской области Бориса Крылова попросили проверить законность переноса памятника Ленину в Ревде на другое место. Соответствующий запрос главе надзорного ведомства направил депутат Законодательного собрания региона Олег Гордеев.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, Гордеев просит провести проверку законности проведения аукциона и заключения контракта на выполнение работ по реставрации памятника Владимиру Ленину. Коммунисты отмечают, что местом проведения работ на сайте закупок указан несуществующий адрес, а в приложении к договору фигурирует лишь площадь Победы, что исключает монтаж памятника в каком-то другом месте.

Кроме того, депутат обратил внимание, что по закону и документам администрации Ревды памятник является объектом капитального строительства, состоящим из трех элементов: самого Ильича, гранитного постамента и бордюра-основания. Таким образом, реконструкция памятника подразумевает ремонт (а не снос, как это произошло) всех элементов. Также не допускается самовольное изменение расположения объекта капстроительства.

Коммунисты просят Бориса Крылова вынести предписание в адрес главы города Татьяны Клепиковой с требованием провести работы по монтажу памятника Ленину по единственному указанному в контракте адресу – площадь Победы.

Памятник вождю мирового пролетариата был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города пояснили, что монумент снимают для реставрации. Обратно вернуть Ленина обещают к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы, или его установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.

Глава Свердловского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в заксобрании Свердловской области Александр Ивачев уже заявил, что демонтаж памятника Ленину в Ревде "напоминает процессы, происходящие на Украине".