Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывшего российского миллиардера и экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира, передает РБК.

Кандидатуру Варданяна предложила группа организаций и частных лиц, среди которых есть и лауреаты премии. В заслугу Варданяну ставят "развитие мирных инициатив" и помощь жителям территорий бывшего Нагорного Карабаха во время конфликта. Поддерживающие основателя "Тройки Диалог" считают, что Варданян не допустил гуманитарной катастрофы и боролся за укрепление прав человека.

Сейчас Варданян вместе с другими карабахскими лидерами находится под арестом в Азербайджане, срок содержания под стражей в январе этого года был продлен на четыре месяца.

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе". За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до восьми лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".

Варданян, состояние которого Forbes в 2020 г. оценивал в $1,2 млрд, является основателем школы управления "Сколково" и инвестиционной группы "Тройка диалог". В 2022 г. он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Тогда же он получил предложение стать госминистром непризнанной республики, принял его и пробыл в должности до февраля 2023 г.