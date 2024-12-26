Уровень выпускников школы не соответствует требованиям инженерных специальностей - членкор РАН

Уровень знаний большинства выпускников массовой школы не соответствует требованиям инженерных специальностей. Одной из причин является то, что программа старших классов по математике и естественным наукам в современной школе по факту является факультативной. Об этом пишет член-корреспондент РАН доктор физико-математических наук Алексей Савватеев, анализируя итоги года.

Как сообщалось, одной их самых востребованных профессий в стране является инженер, а их нехватка - одной из самых острых. Но при нынешней модели образования им просто неоткуда взяться, уверен Савватеев. В школе можно вообще ничего не учить, обязательных экзаменов нет, а базовая математика не требует знаний, выходящих за пределы 6-7 класса. Тогда какой смысл отводить сотни и тысячи часов на изучение наук в школе, если это можно не делать?

"Выпускников школы, осваивающих программу 8-11 классов по математике и физике, намного меньше, чем бюджетных мест, где требуются эти предметы. Если участников ЕГЭ по физике в 2023-24 гг. было около 90 тыс., а бюджетных мест на инженерных специальностях 250 тыс., это означает, что большинство поступивших физику не сдавали (и, скорее всего, не изучали)", - подчеркивает эксперт.

Удивляться этому не стоит - учителей физики в стране уже почти не осталось, и никого это особенно не волнует, иначе им не предлагали бы работу в школе за 25 тыс. в месяц, отмечает ученый. Да их почти нигде и не выпускают, как и не набирают в педвузы.

Другие причины отсутствия инженеров, по мнению Савватеева:

• нынешний ЕГЭ не мотивирует абитуриентов изучать математику и физику в достаточном объеме, так как задания известны заранее;

• по данным статистики, не заканчивают бакалавриат около 40% поступивших на инженерные специальности;

• общий бардак в образовании, в том числе техническом ("переписывание ФГОС, переход со специалитета на бакалавриат и обратно, трехэтажные матрицы непечатных компетенций, перекраивание бакалавриата по принципу 2+2 и прочая имитация бурной деятельности").