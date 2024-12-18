Шок депутата: в 43% школ нет учителей химии, в 23% - физики

В 43% российских школ нет учителей химии, в 23% - физики. Это шокирующие цифры, пишет на своем сайте депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Она отмечает, что запросила в Минпросвещения РФ данные о количестве учителей по предметам и пришла в ужас. При этом проценты, которые приводит депутат, могут несколько отличаться от действительных, потому что получены в результате деления количества учителей на количество школ. Последних в России около 40 тыс., а учителей физики - 31 тыс., химии - чуть более 23 тыс., биологии - 32 тыс. На самом деле один учитель может работать в двух школах, и цифры, где по документам нет учителей физики/химии/биологии, скорее всего, будут меньше.

По существу же это не имеет никакого значения. В России катастрофически не хватает учителей-предметников, так как качественно преподавать предмет в двух школах или на две ставки невозможно. Об этом говорит и зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке учитель по профессии Олег Смолин.

Дмитриева считает, что план мероприятий Правительства по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года не приведет к улучшению, так как не предусматривает материального стимулирования учителей физики и математики. Физике скоро некому будет учить детей. О каком повышении качества в этом случае можно говорить?

Депутат уверена, что первым делом нужно увеличить зарплаты учителям математики и естественнонаучных дисциплин. Это можно сделать за счет введения федеральных доплат. Во-вторых, надо увеличить количество часов преподавания физики прямо с 7 класса, в том числе в непрофильных классах. Сейчас в школах урезанная программа преподавания физики. Вкупе с острой нехваткой учителей это порождает нежелание ее учить, сдавать при поступлении в вуз и получать инженерную специальность. В то время как стране очень не хватает инженеров.

Накануне "Независимая газета" написала на эту тему статью, в которой без экивоков прямо назвало ситуацию в образовании катастрофой. Правительственные планы до 2030 года – это хорошо, но нужно "остановить ущербный школьный конвейер, в котором нет преподавания физики и химии".

"Нехватка школьных учителей имеет максимальные разрушительные последствия для будущего страны. Ведь пропуск одной-двух учебных четвертей грозил школьнику в советские времена повторным обучением. А восстановить знания за один год школьной программы без специальных усилий часто было просто невозможно... Нынешняя ситуация в системе школьного образования означает, что наше государство лишает миллионы молодых людей перспективы стать инженерами, биологами, химиками, технологами, учеными или преподавателями. Ведь если молодой человек ничего не слышал про химию или про физику, то он с большой вероятностью превращается в человека второго сорта", - пишет издание.

Об острейшей нехватке учителей-предметников говорят давно, но Минпросвещения проблему упорно "не замечает", подменяя ее неким "набором в педвузы", который никакого отношения к этому не имеет, так как до половины студентов там учатся вообще не на педагогических специальностях (!), а из тех, кто все-таки поступает на специальности, связанные с педагогикой, в школы приходит лишь небольшая часть. К слову, Минпрос держит эти цифры в секрете. Видимо, не случайно.