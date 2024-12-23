Инженеры, педагоги и программисты стали самыми нужными специалистами в этом году

Самыми востребованными квалифицированными сотрудниками в 2024 году были инженеры, педагоги и программисты. Об этом сообщили "Известиям" во Всероссийском научно-исследовательском институте Министерства труда и социальной защиты России.

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Эксперты отмечают, что это связано с развитием промышленности и инфраструктурных проектов. При этом сотрудников настолько не хватает, что работодатели не только конкурируют за сотрудников зарплатными предложениями, но и переманивают их друг у друга.

По информации рекрутинговых агентств, переманивание кандидатов используют две трети работодателей.

Рост зарплат зафиксировали во всех отраслях, он составлял 6–25% в зависимости от сферы.

"В профессионально-квалификационной структуре занятых в этом году увеличилась доля специалистов высшего и среднего уровня квалификации", — отметил и.о. генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов.

Также сильный дефицит кадров есть в розничной торговле, медицине, автомобильном бизнесе, сфере продаж, транспорте и логистике.

Ранее мы писали, что комитет Госдумы рекомендовал проработать вопрос повышения зарплат учителям, в том числе преподавателей и мастеров производственного обучения, колледжей и техникумов. Соответствующий проект постановления внесен в Госдуму.

Проблема нищенских зарплат учителей не двигается с места уже много лет. Зарплаты им хоть и периодически индексируются, но они остаются крайне низкими - на одну ставку это в среднем 28 тыс. рублей "чистыми", подсчитала недавно "Родная школа" на основании официальных данных. Как говорит лидер движения член-корреспондент РАН доктор физико-математических наук Алексей Савватеев, эта зарплата "несовместима с жизнью" и является позором для страны.

При этом власти уже много лет говорят о том, что разработают какую-то новую систему оплаты труда педагогов, но все остается по-прежнему. В том числе в прошлом году глава Минпроса Сергей Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Это так и не было сделано, и больше Кравцов об этом не вспоминал.

Регулярно поручает повысить зарплаты учителей и президент РФ Владимир Путин.