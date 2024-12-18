18 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

МГТУ им. Баумана ввел обязательный ЕГЭ по физике для всех инженеров

МГТУ им. Н.Э. Баумана ввел требование сдавать обязательный ЕГЭ по физике при приеме на все инженерные специальности, включая ИТ. С 2025 года в вузе устанавливаются четыре вступительных испытания: русский язык, математика, физика и информатика.
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На некоторых направлениях вместо информатики можно сдавать биологию или химию, но физика становится обязательной для всех инженеров. Вуз "задает новый стандарт качества", сообщается на его сайте. Нововведения не затрагивают только Мытищинский и Калужский филиалы и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.

Университет подчеркивает, что будущие разработчики новой техники и технологий должны быть всесторонне подготовлены к получению инженерной профессии и обладать прочными знаниями в области математики, естественных наук, информационных технологий. Даже самые высокие баллы по одному предмету не должны заменять абитуриентам знания по другим дисциплинам, говорится в сообщении. Имеется в виду, что даже блестящее знание математики или информатики не может заменить знания физики. Ранее на ИT-специальности физику можно было не сдавать.

Напомним, новый приказ Минобрнауки позволяет вузам самим выбирать количество экзаменов (три или четыре) и предметы из нового перечня. Роль физики усиливается тем, что вузы получили право вводить ее в качестве обязательного ЕГЭ. Изменения вызваны тем, что физику из года в год сдают все меньше выпускников. Если в 2019 году - 149 тыс., то в 2024-м - лишь 91 тыс.

Физика фактически исчезает из российских школ, так как ее некому преподавать. Количество учителей физики неуклонно снижается, а предмет преподают в основном пожилые учителя, так как молодых почти нет. Учителей физики младше 35 лет на всю Россию чуть больше 5 тыс. - мизерные цифры. А всего учителей физики около 30 тыс., то есть в каждой четвертой школе России их вообще нет.

На днях президент РФ Владимир Путин снова обратил внимание на то, что абитуриенты все меньше сдают физику. Ранее он говорил, что и учителей физики становится все меньше.

Проблема в том, что требование сдавать физику выдвинуть можно, но кто будет учить детей? МГТУ им. Баумана уже объявил, что для помощи абитуриентам в подготовке к ЕГЭ по физике и информатике в январе будут запущены бесплатные онлайн-курсы. Но как быть в масштабах страны? Учить детей физике скоро будет физически некому.

Теги: физика, ЕГЭ


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