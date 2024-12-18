МГТУ им. Баумана ввел обязательный ЕГЭ по физике для всех инженеров

МГТУ им. Н.Э. Баумана ввел требование сдавать обязательный ЕГЭ по физике при приеме на все инженерные специальности, включая ИТ. С 2025 года в вузе устанавливаются четыре вступительных испытания: русский язык, математика, физика и информатика.

На некоторых направлениях вместо информатики можно сдавать биологию или химию, но физика становится обязательной для всех инженеров. Вуз "задает новый стандарт качества", сообщается на его сайте. Нововведения не затрагивают только Мытищинский и Калужский филиалы и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.

Университет подчеркивает, что будущие разработчики новой техники и технологий должны быть всесторонне подготовлены к получению инженерной профессии и обладать прочными знаниями в области математики, естественных наук, информационных технологий. Даже самые высокие баллы по одному предмету не должны заменять абитуриентам знания по другим дисциплинам, говорится в сообщении. Имеется в виду, что даже блестящее знание математики или информатики не может заменить знания физики. Ранее на ИT-специальности физику можно было не сдавать.

Напомним, новый приказ Минобрнауки позволяет вузам самим выбирать количество экзаменов (три или четыре) и предметы из нового перечня. Роль физики усиливается тем, что вузы получили право вводить ее в качестве обязательного ЕГЭ. Изменения вызваны тем, что физику из года в год сдают все меньше выпускников. Если в 2019 году - 149 тыс., то в 2024-м - лишь 91 тыс.

Физика фактически исчезает из российских школ, так как ее некому преподавать. Количество учителей физики неуклонно снижается, а предмет преподают в основном пожилые учителя, так как молодых почти нет. Учителей физики младше 35 лет на всю Россию чуть больше 5 тыс. - мизерные цифры. А всего учителей физики около 30 тыс., то есть в каждой четвертой школе России их вообще нет.

На днях президент РФ Владимир Путин снова обратил внимание на то, что абитуриенты все меньше сдают физику. Ранее он говорил, что и учителей физики становится все меньше.

Проблема в том, что требование сдавать физику выдвинуть можно, но кто будет учить детей? МГТУ им. Баумана уже объявил, что для помощи абитуриентам в подготовке к ЕГЭ по физике и информатике в январе будут запущены бесплатные онлайн-курсы. Но как быть в масштабах страны? Учить детей физике скоро будет физически некому.