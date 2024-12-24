Тихий ужас. Учителя оценили математический уровень детей 5 класса

Движение "Родная школа" провело опрос учителей математики, которые учат или недавно учили пятиклассников, чтобы они оценили уровень знаний детей после начальной школы. В нем приняли участие 88 учителей из разных регионов России. Хотя этого количества недостаточно для однозначных выводов в масштабах всей страны, результаты свидетельствуют о катастрофе в образовании. Дети в 11 лет не умеют толком считать.

О хороших 5 классах учителя говорят как о везении или благодаря сильному учителю в начальной школе. Вот основные показатели "математической катастрофы":

• у детей слабо сформированы счетные операции (плохо освоены навыки сложения и вычитания уже двузначных чисел, дети испытывают большие трудности при выполнении вычислений в столбик, не владеют правилами умножения и деления с числами, оканчивающимися нулями; очень плохо знают таблицу умножения);

• дети очень плохо понимают смысл задач (слабый навык чтения, не понимают смысла прочитанного, отдельных слов), стремятся применить какую-то схему решения без понимания сути; видят в задачах числа и пытаются "подобрать" арифметическое действие для решения, не умея понять содержания задачи;

• очень мало детей хорошо владеют математической терминологией, необходимой для понимания и дальнейшего усвоения материала (слагаемое, частное, делимое и т.п.);

• нет навыка запоминания и понимания терминов, правил, свойств;

• логическое и пространственное мышление детей недоразвито, не соответствует возрасту.

В чем причины такого плачевного положения дел? Учителя называют погружение в смартфоны, создающие иллюзию того, что можно не думать, а просто найти решение в интернете. Также влияет невысокий уровень подготовки учителей (видимо, результат выдавливания специалистов из школ). Называются ухудшенные рабочие программы и учебники, которые запутывают и без того слабых детей. Отчасти есть вина и родителей, которые не могут или не хотят наладить контроль за учебой ребенка.

Негативную роль играют и доступные домашние задания для списывания в интернете. Часто их просто передирают, даже не задумываясь о смысле того, что переписали. Кроме того, есть много других вредных факторов:

• слишком лояльная к ученику система оценивания и перевод всех подряд в следующий класс,

• отсутствие возможности реального воздействия на ученика,

• переполненность классов,

• отсутствие прав у педагогов,

• невозможность добиться тишины в классе,

• наличие постоянно отвлекающих ВПР и прочих мероприятий "для галочки",

• нацеленность школы не на обучение детей, а на достижение "показателей" и др.

Важно, что деградировало общее отношение к учебе. "Зачем это нужно?", "Да все есть в интернете!", "Не хочу учиться!" - примерно такое отношение многих детей. Об этом говорит народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ, член рабочей группы по образованию Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Рукшин. Он отмечает, что исчезло "культурное давление" со стороны общества, что нужно быть образованным и всесторонне развитым. У многих нацеленность чисто на деньги, причем часто быстрые и легкие.

На днях замглавы Краснодара Лилиана Егорова сообщила, что в городе остро не хватает педагогов технического профиля - прежде всего учителей математики, физики и информатики.

"Людей, которые имеют математическое образование, "покупают" крупные компании для других нужд", – признала она в интервью местному ТВ.

По ее словам, педагоги уходят работать программистами или "делать то, что востребовано рынком, естественно, там совсем другие зарплаты". Поэтому просто строить школы мало, важно понимать, кто будет учить детей.

К слову, вопрос зарплат стал одним из самых обсуждаемых в комментариях. Вот некоторые из них:

"Так платите столько, чтобы учителя не переманивались... Интересно, какие причины могут заставить человека работать там, где о него вытирают ноги все, кому не лень, да еще и зарплаты мизерные получать при этом" (напомним, позиция властей состоит в том, что учителя должны работать "по призванию"). "Платите нормально, а не 10 тыс. за ставку ! Я учитель физики с огромным опытом, и я ухожу!" "По факту зарплата растет на копейки, а отчеты растут в геометрической прогрессии. В каких только бредовых идеях мы не участвуем". "Я вот филолог по образованию и педагог по призванию. Но одной ногой уже на предприятии. Ибо это ж уже полный аут, господа".

О катастрофе с математическим уровнем российских детей говорят давно. Об этом свидетельствуют и результаты исследования уровня российских школьников, которые недавно обнародовал Федеральный институт оценки качества образования. Почти половина школьников фактически беспомощна в математике. Из них 40% имеют лишь второй (пороговый) уровень, соответствующий примитивному мышлению с элементарными вычислениями по шаблону. В том числе такая ситуация наблюдается в 9 классах.