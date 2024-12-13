Владимир Мазур: Решение вопросов, с которыми обращаются жители, держу на контроле

Губернатор Томской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мазур провел прием граждан по личным вопросам в Штабе общественной поддержки партии.

На прием к губернатору пришел режиссер-постановщик, актер Алексей Раев. Являясь неслышащим, он приехал в Томск из Москвы, чтобы создать курс для профессионального обучения актерскому мастерству неслышащих из Сибири и Дальнего Востока. Алексей Раев обратился с предложением открыть соответствующее направление в Губернаторском колледже культуры и искусств на базе 9 классов.

Губернатор Владимир Мазур поручил своему заместителю Наталии Киселевой проработать возможность организации в колледже нового направления обучения, сообщили в пресс-службе главы Томской области.

Кандидат в мастера спорта по шахматам, член областного общества инвалидов Дмитрий Усольцев на личном приеме губернатора также заострил внимание на развитии людей с ограниченными возможностями здоровья. Он ведет шахматный клуб, среди посетителей которого есть маломобильные граждане. В то же время оплата педагогам за работу с лицами с инвалидностью не предусмотрена.

Губернатор Владимир Мазур дал поручение мэру Томска Дмитрию Махине проработать возможность выделения соответствующей ставки тренера.

Директор Семилуженской средней школы, руководитель детского объединения «Казачата» Борис Бугаенко обратился к главе региона с предложением создать в селе Семилужки «Образовательный духовно-нравственный социально-культурный туристский комплекс». По задумке он будет включать в себя Семилуженскую среднюю школу, памятник Николаю Чудотворцу, Поклонный крест, Придорожный павильон Цесаревича, Семилуженский казачий острог, а также церковь села Семилужки.

Губернатор Владимир Мазур поручил заместителю Наталии Киселевой рассмотреть концепцию туристического комплекса в селе Семилужки и интегрировать ее в региональную программу развития внутреннего и въездного туризма.

«Продолжаю личные приемы жителей в открытой приемной губернатора, которая работает на первом этаже областной администрации, и в региональном штабе общественной поддержки, работе которого скоро исполнится первый год. Решение вопросов, с которыми обращаются жители, держу на контроле», – отметил губернатор Владимир Мазур по итогам личного приема.