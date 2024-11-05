Скандальный опрос по переносу памятника Ленину в Ревде признали незаконным

Прокуратура Ревды официально признала незаконным проводившееся голосование о судьбе памятника В. И. Ленину на главной городской площади. Об этом в своих социальных сетях написал вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.

Напомним, горожан возмутило, что проголосовать за или против сохранения памятника вождю можно было только на сайте Госуслуг. Кроме того, о проведении опроса было объявлено 27 сентября — прямо в день его начала, что существенно снизило информированность населения. В результате, 1 тыс. 815 (62,7%) проголосовали за то, чтобы памятник после завершения реставрационных работ перенесли в сквер, а 1 тыс. 82 ревдинца (37,3%) выбрали вариант возвращения монумента Ильичу на исходное место — площадь Победы.

Стоит отметить, что на результаты голосования могли повлиять и листовки, которые раздавали жителям Ревды в начале октября. На них людям предлагали выбрать "красивое будущее" (с благоустройством) или "позорное" (советское) прошлое. Явно провокационный призыв в стиле "украинской декоммунизации" подталкивал людей проголосовать за перенос памятника на окраину. Из предложенных вариантов следует, что только в случае "переезда" вождя площадь получит реконструкцию. Тогда мэрия заявила, что не имеет никакого отношения к листовкам.

По итогам проверки городская прокуратура подтвердила все доводы жителей и признала, что проведенный мэрией с 27 сентября по 4 ноября опрос нарушает нормы действующего федерального законодательства, а также ущемляет права горожан на участие в решении вопросов местного значения, гарантируемые Конституцией РФ.

"Сегодня 5 ноября, и в соответствии с заключенным ей же (мэром Клепиковой) контрактом, Владимир Ильич уже должен был вернуться на свое законное место. Тем не менее, глава города до сих пор не приняла решение, куда же ей поставить отреставрированный памятник! Своими незаконными действиями госпожа Клепикова и коммерсанты, стоящие за ней, создали колоссальную социальную напряженность, которую надо срочно снимать. Затягивать решение о месте установки просто преступно. Хватит издеваться над жителями Ревды и историей нашей страны! Верните Ленина на место!" - заявил Александр Ивачев.

Он также отметил, что еще в 2019 году проводился аналогичный опрос среди жителей, но только по всем нормам и правилам. Тогда 68% горожан проголосовали за сохранение памятника Ленину на площади Победы.