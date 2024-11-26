Песков: "Талибан"* могут исключить из списка террористов

России нужно развивать контакты с Афганистаном. Так ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о новом законопроекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму, об исключении "Талибана"* из списка террористов.

Также на брифинге Дмитрий Песков сказал о том, что администрация президента США Джо Байдена выбрала путь эскалации конфликта. В Кремле не сомневаются, что тезисы, которые озвучил Владимир Путин, были услышаны странами Запада.

Предложение западных политиков вернуть ядерное оружие Украине — это безответственное рассуждение людей, которые плохо понимают реальность и не чувствуют ответственности.

Песков отметил, что в Кремле не слышали о желании России продать "Северный поток-2", а также о намерении акционеров выставить на торги этот объект.

Бои на специальной военной операции (СВО), которые являются неблагоприятными для украинской стороны, скорее всего, будет обсуждаться в ходе заседания Совета Украина — НАТО, которое проходит сегодня – 26 ноября.

*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность