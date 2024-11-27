Помощник президента РФ назвал "рассуждениями" идею о сотрудничестве с талибами*

Помощник главы государства Юрий Ушаков прокомментировал возможность временного исключения движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) из списка террористических организаций.

"Есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией. Пока что это в форме рассуждений", — сказал он, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России нужно развивать контакты с Афганистаном. Так он ответил на вопрос о новом законопроекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму, об исключении "Талибана"* из списка террористов.