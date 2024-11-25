Россия может исключить "Талибан*" из списка запрещенных в России организаций

Шойгу заявил о планах исключить "Талибан*" из списка запрещенных в России организаций. Это стало известно во время поездки Шойгу в Афганистан.

В Кабуле (столица Афганистана) Шойгу повидался с премьер-министром по экономическим вопросам во временном правительстве Афганистана, сформированном "Талибаноми*", Абдул Гани Барадар Ахундом. Экс-министр обороны России напомнил о планах исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в РФ организаций.

Российские инвесторы и государственные предприятия выразили заинтересованность в инвестициях в [экономику] Афганистана в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, транспорт и сельское хозяйство, приводит ТАСС заявление, опубликованное на сайте Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами* название государства).

*Талибан, талибы – террористическая организация, запрещена в России