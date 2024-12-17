Талибан* могут исключить из списка запрещенных организаций

Депутаты Государственной думы 17 декабря в третьем чтении единогласно приняли законопроект, позволяющий исключить организацию "Талибан"*, руководящую Афганистаном с 2021 года, из списка запрещенных в РФ.

Согласно законопроекту, запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Сейчас в законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановку запрета деятельности такой организации. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение этого "правового пробела".

В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении 10 декабря депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин заявил, что если деятельность той или иной организации не была направлена непосредственно на совершение террористических преступлений, а включала, например, только их оправдание, поддержку, финансирование, то можно приостановить запрет на нее в стране.

"Я ещё раз подчеркну, речь не идёт о упрощении или, там, смягчении ответственности, собственно, за совершённые террористические преступления, а речь идёт о деятельности совершенно иной, которая может быть не связана с совершением террористических действий, то в этом случае может быть введено приостановление запрета. Подчеркну, приостановление, а не его полная отмена", — сказал депутат.

Тогда с его позицией согласились не все. На рассмотрении инициативы во втором и третьем чтениях возражений от депутатов не поступило.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ