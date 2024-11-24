Песков: администрация Байдена свернула диалог с Россией

Администрация действующего президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил Песков, "любая конфронтационность не исключает возможность диалога".

"А вот то, что они свернут до нуля весь диалог – вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - отметил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что планы по испытаниям ракетной системы средней дальности "Орешник" были известны только узкому кругу. Также сегодня зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций против России после прихода к власти в США Дональда Трампа.