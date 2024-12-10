Депутаты Госдумы поддержали исключение "Талибана"* из списка запрещенных организаций

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, допускающий возможность исключения организации "Талибан"* из списка запрещенных в РФ.

Согласно законопроекту, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Сейчас в законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановку запрета деятельности такой организации. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение этого правового пробела.

Законопроектом также вносятся поправки в Кодекс административного судопроизводства в части определения порядка производства по административным делам о временном приостановлении запрета деятельности организации, включённой в список террористических организаций.

Законопроект в конце ноября в палату внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых сенаторы Андрей Клишас, Андрей Яцкин и Юрий Федоров, а также депутаты Василий Пискарев, Андрей Луговой, Дмитрий Вяткин.

Депутат от "Единой Росии" Дмитрий Вяткин заявил, что если деятельность той или иной организации не была направлена непосредственно на совершение террористических преступлений, а включала, например, только их оправдание, поддержку, финансирование, то можно приостановить запрет на ее действия в стране.

"Я ещё раз подчеркну, речь не идёт о упрощении или, там, смягчении ответственности, собственно, за совершённые террористические преступления, а речь идёт о деятельности совершенно иной, которая может быть не связана с совершением террористических действий, то в этом случае может быть введено приостановление запрета. Подчеркну, приостановление, а не его полная отмена", — сказал депутат.

С ним не согласился член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Евгений Марченко, который подчеркнул, что не будет голосовать за такую инициативу.

"Иностранная, международная организация была включена в этот реестр по причине пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, что в свою очередь является уголовными статьями по нашему уголовному кодексу. После этого она исправилась и ее можно снова разрешить заниматься какой-то легальной деятельностью?", — подчеркнул депутат.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ