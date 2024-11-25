Банки Турции не получали уведомления о запрете операций с картами "Газпромбанка"

Три крупнейших банка Турции Denizbank, İş bankası и VakifBank не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами "Газпромбанка".

Несмотря на это, наблюдается проблема со снятием наличных. В Анкаре ряд услуг можно оплачивать банковской картой "Газпромбанка" UnionPay, но снять наличные в банкомате уже не получился. На фоне ограничений США приложение банка пропало из магазина App Store, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что три страны перестали обслуживать карты UnionPay, выпущенные "Газпромбанком". Речь идет о Турции, ОАЭ, Таиланде.