"Газпромбанк" предупредил о трудностях с работой карт UnionPay за рубежом

"Газпромбанк" заявил, что зафиксированы трудности в работе карт UnionPay за рубежом.

"Для оплаты расходов рекомендуем в ближайшее время снять наличные", – следует из сообщения банка.

После введения санкций США в кредитном учреждении заявили, что ограничения не повлияют на его работу. Отмечалось, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания.

Напомним, Америка расширила свой список российский банков, в отношении которых вводятся санкции. Среди более 50 новых наименований, в списке числятся "Газпромбанк", "ДОМ.РФ", "ЦентроКредит", банк непрофильных активов "Траст", "Урал ФД" и другие.