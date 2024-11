В санкционный список США попало свыше 50 банков России

Америка расширила свой список российский банков, в отношении которых вводятся санкции. Среди более 50 новых наименований, в списке числятся Газпромбанк, "ДОМ.РФ", "ЦентроКредит", банк непрофильных активов "Траст", "Урал ФД" и другие.

"Иностранные финансовые учреждения, поддерживающие корреспондентские отношения с этими банками, должны осознавать, что продолжение таких отношений сопряжено со значительным риском применения санкций", - заявляет OFAC.

Там также добавляют, что расширение списка не даст России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования.

В санкционный список также попали: Углеметбанк, Акибанк, Национальный резервный банк, банк непрофильных активов "Траст", банк "Синара", "Акцепт", Гута банк, "Держава", Росдорбанк, Роял кредит банк, "Хлынов", "Раунд" и другие.

Кроме того, ограничения введены и в отношении шести дочерних структур Газпромбанка: GPB International SA (Люксембург), Gazprombank - Switzerland Ltd (Швецария), GPB Africa and Middle East Pty Ltd (Южная Африка), GPB Financial Services Hong Kong Ltd (Гонконг), а также GPB Financial Services Limited и GPB-DI Holdings Limited, (Кипр).