США назвали участие в российском аналоге SWIFT "красным флагом" для введения ограничений

Любая зарубежная финансовая организация, которая участвует в Системе передачи финансовых сообщений (российский аналог международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT), рискует попасть под санкции.

Об этом говорится в специальном предостережении, которое выпустило Управление по контролю за иностранными активами — санкционное подразделение Минфина США. Присоединение к СПФС теперь будет рассматриваться OFAC как "красный флаг". Американское ведомство намерено жестко действовать в отношении финансовых институтов, которые так поступят. Причиной попадания зарубежного финансового учреждения под санкции может быть любая значительная транзакция или услуга, связанная с военно-промышленным комплексом России.

OFAC отмечает, что СПФС появилась в 2014 году "с явной целью уменьшить эффект от санкций", введенных после присоединения Крыма. К Системе присоединились иранские банки, лишенные возможности пользоваться SWIFT, то же самое Россия "подталкивала делать и других своих партнеров", сообщает Forbes.

По данным Центробанка России за 2023 год, пользователями СПФС были 556 организаций, более четверти которых составляли нерезиденты — 159 организаций из 20 стран.

Напомним, Америка расширила свой список российский банков, в отношении которых вводятся санкции. Среди более 50 новых наименований, в списке числятся Газпромбанк, "ДОМ.РФ", "ЦентроКредит", банк непрофильных активов "Траст", "Урал ФД" и другие.