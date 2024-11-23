Уже три страны перестали обслуживать карты UnionPay, выпущенные в России

Три страны перестали обслуживать карты UnionPay, выпущенные "Газпромбанком".

Речь идет о Турции, ОАЭ, Тайланде, пишет ТАСС.

Ранее "Газпромбанк" заявил, что зафиксированы трудности в работе карт UnionPay за рубежом.

"Для оплаты расходов рекомендуем в ближайшее время снять наличные", – следует из сообщения банка.

После введения санкций США в кредитном учреждении заявили, что ограничения не повлияют на его работу. Отмечалось, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания.