Энергетики "Россети Урал" вводят дополнительные мощности для стремительно развивающихся пригородов Екатеринбурга

Специалисты свердловского филиала "Россети Урал" завершают монтаж двух новых силовых трансформаторов по 25 МВА каждый на подстанции 110 кВ "Волна" в Сысертском городском округе. Это позволит увеличить трансформаторную мощность подстанции в 1,5 раза – с 32 до 50 МВА, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Подстанция 110 кВ "Волна" обеспечивает электроснабжение более 12 тысяч жителей в населенных пунктах Патруши, Октябрьский, Большое Седельниково и Малое Седельниково, Бородулино, а также более десятка коллективных садов района Сулимовский торфяник. В данных населенных пунктах стремительно развивается индивидуальное жилищное строительство, возводятся новые объекты среднего и малого бизнеса.

В настоящий момент на центре питания завершаются финальные работы по модернизации энергообъекта. Энергетики выполнили замену коммутационного оборудования, а также релейной защиты и автоматики. Сейчас на подстанции продолжаются работы по реконструкции оборудования 10 кВ.

Суммарно на реконструкцию энергообъекта "Россети Урал" направят порядка 50 млн руб. Отметим, что все оборудование, используемое в ходе реконструкции подстанции, произведено в России. Завершить ввод объекта в работу энергетики планируют до начала зимнего периода, чтобы обеспечить надежным электроснабжением пригородных территорий столицы Урала в максимум нагрузок на сетевую инфраструктуру.