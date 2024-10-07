Мэрия Ревды открестилась от провокационных листовок о переносе памятника Ленину

В администрации Ревды опровергли причастность к распространяемым по городу листовкам о переносе памятника Ленину с площади на окраину.

Напомним, что с недавнего времени жителям Ревды стали вручать листовки, на которых им предлагали выбрать "красивое будущее или позорное прошлое". Явно провокационный призыв подталкивал людей проголосовать за перенос памятника на окраину. Из предложенных вариантов следует, что только в случае "переезда" вождя площадь ждет реконструкция.

Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября на портале Госуслуг, о чем говорилось и в листовках. В мэрии Ревды Накануне.RU подтвердили информацию о голосовании, однако заверили, что не имеют никакого отношения к провокационным листовкам. Кто именно и с какой целью их распространял, в горадминистрации также не знают.

Тем временем юристы уже обнаружили нарушения при проведении опроса. По мнению экспертов, результаты голосования могут носить лишь рекомендательный характер.