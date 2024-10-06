В Ревде разгорается скандал из-за опроса о переносе памятника Ленину

В Ревде проголосовали за перенос памятника Ленину с центральной площади города в Ленинский сквер. Результаты опроса опубликовало местное издание "Ревда-инфо". Участие в голосовании приняли 2897 жителей города, из которых 1815 (62,7%) проголосовали за то, чтобы памятник основателю советского государства после завершения реставрационных работ перенесли в сквер, 1082 ревдинца (37,3%) выбрали вариант возвращения монумента Ильичу на исходное место — площадь Победы.

Ленинский сквер находится на пересечении улиц Ленина и Чехова, что в полутора километрах от места, с которого демонтировали памятник.

Отметим, что первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев сообщил, что пенсионеры Ревды подали коллективный иск к администрации из-за опроса по памятнику В.И. Ленину.

"Опрос, заявленный Главой Администрации городского округа Ревда, проводится на портале Госуслуг, что лишает права на участие в опросе жителей города, не имеющих учетную запись на Госуслугах, а это большинство жителей старшего поколения", — заявляют пенсионеры в иске.

Ревдинцы указывают, что опрос был организован с нарушениями. В частности, о его проведении было объявлено 27 сентября - в день его начала. Сам опрос проводился по 4 октября, что существенно снизило информированность населения о проводимом опросе. По закону информация о предстоящем опросе должна быть опубликована не менее чем за 10 дней до его начала.

Истцы также отмечают, что согласно законодательству, решение о назначении опроса граждан в обязательном порядке должно приниматься Думой городского округа Ревда. В нарушение данной нормы вопрос был сформулирован единолично главой администрации, без учета всех возможных вариантов, в том числе варианта благоустройства площади Победы с сохранением памятника Ленину и одновременным строительством на ней фонтана.



Ветераны Ревды также обращают внимание суда на то, что Администрация наделила правом голоса детей с 14 лет, в то время как закон строго ограничивает возраст участвующих в опросе – 18 лет и старше.



Коллективный иск требует от суда "признать действия администрации незаконными" и "обязать прекратить проведение опроса", ссылаясь на нарушение федерального закона и местных нормативных актов.

Российский государственный, политический и общественный деятель, писатель и публицист Юрий Крупнов отмечает, что администрация во время проведения опроса распространяла агитационно-пропагандистские материалы с призывами выбирать "между красивым будущим" и "позорным прошлым".

"И "позорным прошлым" определяется памятник Ленина, а значит, Советский период русской российской истории. Возможно, в отличие от других правителей России Ленин был не ангелом. Как известно, все правители до него и после были ангелами и даже в туалет не ходили, а Ленин ангелом не был. Но он – создатель СССР, победителя во Второй Мировой войне, создателя ядерного оружия, спасающего нас до сих пор от истребления, создателя космической державы № 1 и 99 % всего того, что до сих пор элементарно кормит всех нас, граждан РФ. Ни один мало-мальски объективный человек не будет отрицать, что именно Ленин дал старт небывало высокому в истории России статусу – сверхдержавы, которых в мире оказалось всего только две", - возмущается Крупнов, отмечая, что создатели такой агитации вычеркивают из единой тысячелетней российской истории целый колоссальный период и подрывают единство истории России.