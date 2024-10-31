Количество погибших в результате взрыва газа в Черкесске увеличилось до трех

Количество погибших после взрыва газа в Черкесске увеличилось до трех человек. Еще девять пострадали, сообщают "Известия".

Пять человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе женщина с ребенком. Серьезно пострадали или полностью разрушены более 10 квартир на двух этажах.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Там жила пожилая женщина. По словам очевидцев, она не пускала домой газовую службу и постоянно скандалила с соседями.

Из пятиэтажки эвакуировали 52 человека, их направят в пункт временного размещения.

Как сказал мэр города Алексей Баскаев, в Черкесcке при подготовке к зиме были проведены все необходимые проверки.

Сейчас на месте происшествия работают 92 человека и 29 единиц техники.

О взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске стало известно сегодня рано утром. Возбуждено уголовное дело.