Под завалами дома после взрыва газа Черкесске могут находиться три человека

Под завалами дома после взрыва газа Черкесске могут находиться три человека. На месте разбора завалов продолжают работать спасатели.

Как сообщает SHOT, всего пострадали 11 человек, у большинства из них множественные переломы. Они находятся в больнице. Некоторые жители от госпитализации отказались.

Погибли три человека.

Сейчас на месте происшествия также работают следователи и криминалисты. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Взрыв бытового газа произошел сегодня рано утром, разрушены два этажа кирпичного дома. Из дома эвакуировали около 50 человек. Их разместят в пункте временного размещения на базе школы-интерната.