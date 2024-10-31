В результате взрыва газа в жилом доме Черкесска погибли четыре человека

Число погибших в доме Черкесска, в котором взорвался бытовой газ, увеличилось до четырех. Спасатели нашли еще два тела под завалами, сообщает MASH. В каком состоянии находятся найденные люди, пока неизвестно.

Всего пострадали 11 человек. Пять человек находятся в тяжелом состоянии в больнице, в том числе женщина с ребенком.

Из-за взрыва серьезно пострадали или полностью разрушены более 10 квартир. Он произошел в квартире на пятом этаже. Там жила пожилая женщина.

Из пятиэтажки эвакуировали 52 человека. Для них приготовили пункт временного размещения. Многие жильцы отказались и решили остановиться у своих родственников.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Сейчас спасатели проводят разбор перекрытий между 4-м и 5-м этажами. К ликвидации привлечены 195 специалистов, работает 42 единицы техники.