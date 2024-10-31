Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске выросло до 7 человек

Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске выросло до семи человек. Несколько из них в тяжелом состоянии. Один человек погиб. По информации SHOT, пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени. Среди раненых есть один ребëнок.

Спасатели продолжают разборы завалов.

Взрыв газа в жилом кирпичном доме произошел сегодня рано утром. Разрушены два этажа.

По некоторым данным, взрыв могла устроить пожилая хозяйка трёхкомнатной квартиры на пятом этаже. По словам жителей дома, женщина страдала психическими расстройствами, постоянно ссорилась с соседями и обещала всех взорвать. Незадолго до ЧП они чувствовали запах газа.