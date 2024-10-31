Черкесск: в результате взрыва газа погибли два человека
Число погибших в результате взрыва газа жилом доме в Черкесске увеличилось до двух. Девять человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов сообщил, что четырех человек госпитализировали.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. 4 человека госпитализированы, с ними работают медики. Медицинские учреждения готовы оказать медицинскую помощь всем пострадавшим", - написал он.
Из дома эвакуировано около 50 человек. Их разместят в пункте временного размещения на базе школы-интерната. Они будут обеспечены всем необходимым.
Взрыв произошел сегодня рано утром, разрушены два этажа кирпичного дома. На месте работают аварийно-спасательные службы: 67 человек и 22 единицы техники.
"Сейчас создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Держу ситуацию на контроле", - сообщил Темрезов.