14 Января 2024
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Происшествия Свердловская область Тюменская область Уральский ФО
Фото: 66.mchs.gov.ru

Тюменского хоккеиста эвакуировали вертолетом в Екатеринбург

Тюменский 17-летний хоккеист эвакуирован вертолетом в Екатеринбург после потери сознания на матче, сообщает РБК Тюмень.

Спортсмен получил сильный удар во время столкновения с другим игроком. Его доставили в больницу Асбеста, где была оказана первая медицинская помощь. Затем на место происшествия прибыли врачи Центра медицины катастроф. Спортсмена эвакуировали. Прокуратура Свердловской области проведет проверку инцидента. 

Напомним, ранее в Первоуральске во время соревнований по боксу умер подросток. Юноша  принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном юный спортсмен пропустил серию ударов и потерял сознание. Позднее в сети появилось видео спарринга. На нем видно, что спортсмен пропустил несколько ударов в печень, что, как думали очевидцы, и могло привести к смерти.

В свою очередь Свердловская федерация бокса заявила, что все необходимые условия для проведения соревнований были соблюдены как тренерским штабом, так и организаторами мероприятия, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований. Несмотря на это, двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев призвал привлечь к ответственности организаторов соревнований.

Сегодня также появилась информация, что организаторам просто могло не хватить денег на бригаду врачей.

Теги: хоккеист, травма, столкновение, эвакуация, матч


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