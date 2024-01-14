Тюменского хоккеиста эвакуировали вертолетом в Екатеринбург

Тюменский 17-летний хоккеист эвакуирован вертолетом в Екатеринбург после потери сознания на матче, сообщает РБК Тюмень.

Спортсмен получил сильный удар во время столкновения с другим игроком. Его доставили в больницу Асбеста, где была оказана первая медицинская помощь. Затем на место происшествия прибыли врачи Центра медицины катастроф. Спортсмена эвакуировали. Прокуратура Свердловской области проведет проверку инцидента.

Напомним, ранее в Первоуральске во время соревнований по боксу умер подросток. Юноша принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном юный спортсмен пропустил серию ударов и потерял сознание. Позднее в сети появилось видео спарринга. На нем видно, что спортсмен пропустил несколько ударов в печень, что, как думали очевидцы, и могло привести к смерти.

В свою очередь Свердловская федерация бокса заявила, что все необходимые условия для проведения соревнований были соблюдены как тренерским штабом, так и организаторами мероприятия, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований. Несмотря на это, двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев призвал привлечь к ответственности организаторов соревнований.

Сегодня также появилась информация, что организаторам просто могло не хватить денег на бригаду врачей.