28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В тарифы ЖКХ включат установку "умных" счетчиков

В тарифы жилищно-коммунального хозяйства хотят включить установку "умных" счетчиков воды и тепла.

Постепенный переход на данные приборы начнется с 2025 года. Соответствующий вопрос проработало Министерство строительства, следует из письма ведомства в адрес кабмина России. В нем говорится, что для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрение "умных" счетчиков на всех этапах учета ресурсов.

Обязанность по их обслуживанию в жилых домах, квартирах, объектах торговли, промышленных объектах и пр. будет возложена на ресурсоснабжающие организации.

Все расходы будут включаться в тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Для этого, как отмечает Минстрой, необходимо "закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета".

Как сообщили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, предложения ведомства выглядят разумно, учитывают юридические и экономические нюансы. Так, существует возможность переложить затраты на установку и обслуживание умных приборов учета в тариф, что поддерживается ресурсоснабжающими организациями, поскольку стоимость перехода может быть очень высокая, сообщают "Известия".

Ранее Министерство энергетики России разрешило самым мелким коммерческим потребителям электроэнергии не ставить умные электросчетчики еще два года.

Теги: счетчики, ЖКХ, ЖКУ



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