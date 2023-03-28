В тарифы ЖКХ включат установку "умных" счетчиков

В тарифы жилищно-коммунального хозяйства хотят включить установку "умных" счетчиков воды и тепла.

Постепенный переход на данные приборы начнется с 2025 года. Соответствующий вопрос проработало Министерство строительства, следует из письма ведомства в адрес кабмина России. В нем говорится, что для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрение "умных" счетчиков на всех этапах учета ресурсов.

Обязанность по их обслуживанию в жилых домах, квартирах, объектах торговли, промышленных объектах и пр. будет возложена на ресурсоснабжающие организации.

Все расходы будут включаться в тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Для этого, как отмечает Минстрой, необходимо "закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета".

Как сообщили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, предложения ведомства выглядят разумно, учитывают юридические и экономические нюансы. Так, существует возможность переложить затраты на установку и обслуживание умных приборов учета в тариф, что поддерживается ресурсоснабжающими организациями, поскольку стоимость перехода может быть очень высокая, сообщают "Известия".

Ранее Министерство энергетики России разрешило самым мелким коммерческим потребителям электроэнергии не ставить умные электросчетчики еще два года.