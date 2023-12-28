28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Прикамье зафиксирован рост цен на бензин и дизельное топливо

В Пермском крае продолжают расти средние цены на бензин и дизельное топливо, сообщает Росстат.

Согласно статистике, на 25 декабря цена бензина АИ-98 составила 68,99 руб. за литр, цена выросла на 65 коп. АИ-92 - 50,13 руб. Рост составил 31 коп. Бензин марки АИ-95 подорожал на 27 коп. и средняя цена составила 54,51 руб.

Дизельное топливо подорожало на 29 коп. и стоит 65,44 руб.

Напомним, накануне стало известно, что УФАС зафиксировало повышение цен на заправках "ЛУКОЙЛ". В декабре, по данным антимонопольщиков, цены выросли на 85 коп.

Пермское УФАС России возбудило дело в отношении "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Теги: УФАС, ЛУКОЙЛ, бензин, дизельное топливо


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