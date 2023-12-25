25 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Клиники ЮУГМУ

В Псковской области одобрили закон о запрете склонения к абортам

Заксобрание Псковской области одобрило закон о запрете склонения женщин к абортам, сообщила пресс-служба парламента региона.

Штрафы для граждан составят 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц – 30-50 тысяч рублей.

Склонением к искусственному прерыванию беременности понимается "совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана".

Тем временем, власти ряда российских регионов начали пересматривать свою позицию о запрете на аборты в частных клиниках. Это произошло после "прямой линии" президента Владимира Путина. В частности, Челябинская область стала отрицать, что в регионе есть рекомендация, запрещающая аборты в частных клиниках. После "прямой линии" в Министерстве здравоохранения региона заявили, что "никакие ограничения на проведение абортов в регионе не вводили".

Теги: аборты, псковская область, штрафы


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