Школьники уже не бегают на переменах, а прикованы к смартфону - замгубернатора Томской области

Еще двадцать лет назад школьники бегали на переменах по школе. Но использование смартфонов обездвижило их. На эту проблему обратила внимание замгубернатора Томской области Наталия Киселева, комментируя законопроект, регулирующий использование смартфонов на уроках.

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Ранее она работала в школе, была заместителем директора по воспитательной работе и заместителем министра образования Московской области. Дети носились по этажам, их одергивали, но ничего не помогало.

А потом проблема вдруг исчезла. Теперь приходится прикладывать усилия, чтобы выгнать детей на перемену. Как только перемена, они сразу достают смартфоны. Необходима уже профилактика гиподинамии. Фактически сами уроки становятся для ребенка временем ожидания перемены, когда снова можно будет погрузиться в сеть.

"Урок становится стрессом и временем ожидания следующей небольшой порции удовольствия... Сложно представить, каким невероятным уровнем актерского мастерства должен обладать учитель, чтобы победить в этой борьбе за внимание ученика", - написала Киселева в своем телеграм-канале.

Напомним, принятый в первом чтении законопроект предполагает, что использование смартфонов на уроках запрещается, за исключением "случаев, предусмотренных образовательной программой". Что это такое, не оговаривается. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что опасения родителей резонны и необходимо конкретизировать норму, прописав, что смартфоны можно использовать не для обучения, а только в экстренных случаях.

При этом проблема, о которой пишет замгубернатора Томской области, гораздо шире и касается вообще чрезмерной погруженности детей и подростков в сеть. Большинство российских детей сидят за гаджетами более трех часов в день, в среднем - четыре часа.