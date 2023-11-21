Школьники уже не бегают на переменах, а прикованы к смартфону - замгубернатора Томской области

21 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Ростелеком

Школьники уже не бегают на переменах, а прикованы к смартфону - замгубернатора Томской области

Еще двадцать лет назад школьники бегали на переменах по школе. Но использование смартфонов обездвижило их. На эту проблему обратила внимание замгубернатора Томской области Наталия Киселева, комментируя законопроект, регулирующий использование смартфонов на уроках.
Читайте также:

Ранее она работала в школе, была заместителем директора по воспитательной работе и заместителем министра образования Московской области. Дети носились по этажам, их одергивали, но ничего не помогало.

А потом проблема вдруг исчезла. Теперь приходится прикладывать усилия, чтобы выгнать детей на перемену. Как только перемена, они сразу достают смартфоны. Необходима уже профилактика гиподинамии. Фактически сами уроки становятся для ребенка временем ожидания перемены, когда снова можно будет погрузиться в сеть.

"Урок становится стрессом и временем ожидания следующей небольшой порции удовольствия... Сложно представить, каким невероятным уровнем актерского мастерства должен обладать учитель, чтобы победить в этой борьбе за внимание ученика", - написала Киселева в своем телеграм-канале.

Напомним, принятый в первом чтении законопроект предполагает, что использование смартфонов на уроках запрещается, за исключением "случаев, предусмотренных образовательной программой". Что это такое, не оговаривается. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что опасения родителей резонны и необходимо конкретизировать норму, прописав, что смартфоны можно использовать не для обучения, а только в экстренных случаях.

При этом проблема, о которой пишет замгубернатора Томской области, гораздо шире и касается вообще чрезмерной погруженности детей и подростков в сеть. Большинство российских детей сидят за гаджетами более трех часов в день, в среднем - четыре часа.

Теги: школа, дети, гаджет, смартфон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}