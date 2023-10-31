Ради экономии: "Почта России" заморозит проект беспилотной доставки грузов

"Почтой России" отложен на неопределенное время запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов беспилотными летательными аппаратами.

Планировалось, что до конца 2024 года "Почта", в соответствии с федеральным проектом "Беспилотная доставка грузов", проложит семь маршрутов беспилотной доставки грузов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке. Для этого должны были использовать дроны вертолетного типа. Часть из них компания была быть запущена до конца 2023 года.

В июне прошлого года занимавший тогда пост заместителя гендиректора "Почты России" Сергей Сергушев заявил, что оператор начнет коммерческую доставку грузов беспилотниками в "ближайшие недели". В марте 2023 года тестовая доставка груза была проведена с использованием беспилотных авиасистем "Вертолетов России".

Таким образом, почтовый оператор поставил на паузу проект, не обещавший быстрых доходов, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что разработчики в России создали дронопорт-почтамат. В него беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека. Разработка появится в 2023 году.