31 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ради экономии: "Почта России" заморозит проект беспилотной доставки грузов

"Почтой России" отложен на неопределенное время запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов беспилотными летательными аппаратами.

Планировалось, что до конца 2024 года "Почта", в соответствии с федеральным проектом "Беспилотная доставка грузов", проложит семь маршрутов беспилотной доставки грузов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке. Для этого должны были использовать дроны вертолетного типа. Часть из них компания была быть запущена до конца 2023 года.

В июне прошлого года занимавший тогда пост заместителя гендиректора "Почты России" Сергей Сергушев заявил, что оператор начнет коммерческую доставку грузов беспилотниками в "ближайшие недели". В марте 2023 года тестовая доставка груза была проведена с использованием беспилотных авиасистем "Вертолетов России".

Таким образом, почтовый оператор поставил на паузу проект, не обещавший быстрых доходов, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что разработчики в России создали дронопорт-почтамат. В него беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека. Разработка появится в 2023 году.

Теги: Почта России, беспилотники


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.05.2023 05:02 Мск В России создали дронопорт-почтамат

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