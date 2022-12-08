08 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: council.gov.ru

Клишас объяснил отсутствие указа о завершении мобилизации тем, что слова президента сильнее

Необходимости в указе президента о завершении в России частичной мобилизации нет, потому что слова президента "сильнее", заявил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью газете "Ведомости".

"С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет", - считает сенатор.

"Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей", - заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что аппарат Мосгордумы отказался регистрировать проект обращения к президенту России с призывом издать указ о завершении мобилизации.

Сам Путин ранее отказался подписывать такой документ, объявив о завершении мобилизации только на словах. "Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена", - уверял президент в октябре.

Теги: клишас, мобилизация, указ



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