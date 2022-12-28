28 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

СМИ: "Ситимобил" подал заявление в полицию из-за утечки данных

Компания "Ситимобил" провела внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что в открытый доступ утекли данные не только водителей, но и клиентов.

На этом фоне подано заявлении е в правоохранительные органы, сообщила PR-директор "Ситимобила" Екатерина Зубенина. По ее словам, с 23 декабря в компании идет внутреннее расследование, чтобы выяснить, к какой еще информации хакеры могли получить доступ.

Отмечается, что злоумышленники выложили в интернет обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок, осуществленные с помощью сервиса.

Зубенина заявила, что мошенники пытались шантажировать представителей компании, что выложат в открытый доступ "более расширенную информацию", сообщает "Интерфакс".

Теги: Ситимобил, утечка данных, персональные данные



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