26 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сумму штрафа в 5-500 млн для компаний за утечку персональных данных могут скорректировать

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале высказался про оборотные штрафы за утечки персональных данных в компаниях.

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"Просочившиеся в СМИ параметры будущих оборотных штрафов за утечки персональных данных (5-500 млн) не являются окончательными. Работа над законодательными инициативами идёт полным ходом и процесс ещё не завершён. В минувшую пятницу мы детально обсуждали последние предложения Минцифры", - написал Хинштейн.

Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится и уголовная ответственность.

"Также обсуждается привязка санкций к размеру допущенных утечек: за "слив" 1 тыс. записей, к примеру, ответственность будет меньше, чем за 10 тыс. Очень надеюсь, что в январе окончательная редакция инициатив будет готова", - полагает Хинштейн.

Теги: Утечка, персональные данные, закон, Минцифры



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Ранее 26.12.2022 08:55 Мск Штраф для компаний за утечку персональных данных может составить 5 - 500 млн


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