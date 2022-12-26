Сумму штрафа в 5-500 млн для компаний за утечку персональных данных могут скорректировать

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале высказался про оборотные штрафы за утечки персональных данных в компаниях.

Читайте также: Закон о биометрии спешат протащить любой ценой

"Просочившиеся в СМИ параметры будущих оборотных штрафов за утечки персональных данных (5-500 млн) не являются окончательными. Работа над законодательными инициативами идёт полным ходом и процесс ещё не завершён. В минувшую пятницу мы детально обсуждали последние предложения Минцифры", - написал Хинштейн.

Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится и уголовная ответственность.

"Также обсуждается привязка санкций к размеру допущенных утечек: за "слив" 1 тыс. записей, к примеру, ответственность будет меньше, чем за 10 тыс. Очень надеюсь, что в январе окончательная редакция инициатив будет готова", - полагает Хинштейн.