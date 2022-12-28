Хинштейн считает ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной

Работу над проектом закона об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных нужно форсировать.

Как заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ситуация чрезвычайная. "Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная", - заявил депутат.

По его словам, сейчас проверки Роскомнадзором компаний, оперирующих персональными данными, подпадают под действия правительственного моратория, ведомство данные действия проводить сейчас не может. Однако, по словам Хинштейна, на официальном портале правовой информации доступен проект об изменениях в соответствующее постановление, где предлагается разрешить проверки при поручении президента, главы правительства, вице-премьера или при "случае подтвержденной утечки при согласовании с прокурором".

Парламентарий отметил, что позиция комитета в этом вопросе остается неизменной - полное снятие моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных, поскольку ситуация с утечками "критическая", сообщает РИА "Новости".

Ранее Хинштейн высказался про оборотные штрафы за утечки персональных данных в компаниях.