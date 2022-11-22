Александр Гусев: Развитие сельских территорий остается в приоритете

На еженедельной оперативке, прошедшей 21 ноября в правительстве, губернатор Воронежской области еще раз подчеркнул, что развитие сельских территорий региона остается в фокусе внимания областных властей.

«Думаю, нужно улучшить координацию работы по разным векторам развития, сделать некий координирующий орган. До конца года решим, как отразить это в структуре», – сказал в ходе совещании Александр Гусев.

Отметим, что в Воронежской области осуществляется комплексный подход к решению вопросов села, который сформулирован в госпрограмме. Главной целью этой стратегии является улучшение качества жизни жителей сел и деревень региона.

И цифры, характеризующие положение дел, которые привел в своем докладе на оперативном совещании зампред правительства области Виктор Логвинов, говорят о позитивной динамике.

В 2018-2022 годах на развитие села в регионе было направлено 56 млрд 86 млн рублей. Из них 17 млрд 914 млн рублей – это федеральные источники, 1 млрд рублей поступил из местных бюджетов, 518 млн рублей были инвестированы за счет средств предприятий сферы АПК, а большая часть – 36 млрд 654 млн рублей была выделена из областной казны.

Важнейший для создания комфортных условий жизни на селе вопрос обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры решался в плановом порядке. Проложено 301 км сетей газоснабжения, которые введены в эксплуатацию, обновлены 205 объектов водоснабжения и водоотведения, 55 объектов теплоснабжения.

Сельские дороги претерпели настоящую революцию. Отремонтировано 3857 км, объем финансирования составил 12 млрд 600 млн рублей. Транспортная инфраструктура пополнилась 146 км автодорог межмуниципального значения, построено 12 мостов, девять мостовых сооружений капитально отремонтированы.

За период с 2018 по настоящее время 3357 семей воронежцев, проживающих в сельской местности, улучшили свои жилищные условия. 1692 семьи воспользовались программой сельской ипотеки для решения своих жилищных вопросов. Всего было оформлено льготных кредитов по ставке до 3% на 3 млрд 440 млн рублей.

Значительные финансовые вложения улучшили ситуацию в сферах здравоохранения, образования и культуры воронежских сел.

Серьезное обновление проведено в здравоохранении: сформирован 151 фельдшерско-акушерский пункт, капитально отремонтированы районные больницы, создано 14 амбулаторий, открыт стационар и поликлиника. Парк скорой помощи пополнился 204 транспортными средствами и до конца 2022 года поступят еще 19 машин.

Многие образовательные учреждения, уже действующие в сельской местности региона, были серьезно модернизированы: капитальный и текущий ремонт прошел в 472 школах и 36 детсадах. Построено 8 новых школ, 14 детских садов, введена в строй школа-детский сад, реконструировано 7 школ и 6 детских садов.

За пять лет в сельской местности Воронежской области было построено 5 стадионов, 6 спортивно-оздоровительных комплексов, 55 спортивных площадок, восемнадцать спортобъектов отремонтированы.

Серьезно улучшена материально-техническая база для развития культуры. В селах за пять лет было отремонтировано 140 объектов, из них 126 домов культуры капитально. Построено 16 культурно-досуговых центров, две детские музшколы прошли модернизацию 2 детские школы искусств.

Расширился охват сельских территорий доступом в Интернет, подключено 1652 социально-значимых объекта. В девяти райцентрах Воронежской создана система видеонаблюдения.

Подводя итоги обсуждения вопросов развития сел Воронежской области губернатор Александр Гусев обратился к главам муниципалитетов, поручил им более активно участвовать в процессах формирования областной адресной инвестпрограммы.