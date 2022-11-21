21 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Равнодушие, формализм, барская лень": свердловский депутат Госдумы разнес работу военкоматов

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поделился мыслями о проблемах в работе военкоматов. Парламентарий предложил свое видение их решения.

Как написал политик в своем Telegram-канале, случай с тагильским военкоматом и эмоциональные истории родственников мобилизованных говорят о том, что военкоматы сегодня "не способны адекватно отвечать на вызовы времени".

"Вижу две ключевые проблемы. Первая – низкая или неправильная мотивация самих военкомов. Не всех, но в целом. Теплое место, забронзовевшее самосознание, работа на выполнение плана без учета качества. Равнодушие, формализм, барская лень.

Вторая – недостаточное материально-техническое оснащение. Низкие зарплаты, дефицит кадров. Профессионалы, спецы, как в системе МФЦ, работать туда точно не пойдут", - отмечает Иванов.

Максим Иванов(2019)|Фото: Накануне.RU

В качестве решения свердловский депутат предлагает изменить кадровую политику – назначать на должность местных военкомов не пенсионеров и тыловиков, а тех, кто уже прошел СВО.

"Эти люди хорошо понимают и чувствуют, кто реально нужен в армии и на фронте. И они уж точно не будут доводить до слез жен и матерей, которые из-за бюрократии неделями не могут вернуть домой многодетных мужей и детей с букетом критических диагнозов. Прошедшие СВО парни, мужчины хорошо знают цену ошибки. Слишком хорошо, чтобы позволить себе ошибаться и работать не по совести", - уверен Максим Иванов.

Напомним, ранее депутат предупреждал, что не все "сентябрьские" мобилизованные получат денежные выплаты за октябрь. По словам Иванова, это проблема, которой уже сейчас надо серьезно заниматься.

Теги: Иванов, военкоматы, проблемы, депутат



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