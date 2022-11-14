14 Ноября 2022
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Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Белгородской области задержаны украинские диверсанты, прошедшие подготовку в Европе

В Белгородской области задержана диверсионно-разведывательная группа Украины, члены которой прошли подготовку в Европе, пишут "Известия".

По данным издания, ДРГ состояла из трех человек. У одного из диверсантов были изъяты поддельные документы, а также оружие, которое есть на вооружении у ВСУ.

Ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант Лепихин заявил, что ВСУ зимой планируют полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области.

Также военнопленный заявил, что в России действуют диверсионно-разведывательные группы, которые занимаются подрывной работой, а также оборудуют схроны с оружием и взрывчаткой для готовящегося наступления.

Теги: диверсанты, диверсионно-разведывательная группа, белгородская область



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