В Германии предупредили о возможном закрытии больниц

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в эфире телеканала ARD предупредил, что в ближайшее время из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции могут закрыться больницы.

"Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, будут закрытия", - приводит слова Лаутербаха ТАСС.

Увеличение госпомощи для сфера здравоохранения он ранее обсудил с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером. При этом глава Минздрава скептически отнесся к созданию специального фонда для больниц, аналогичного тому, что существует для модернизации Бундесвера. "Мы не можем создавать специальный фонд для каждой области", - подчеркнул Лаутербах.

В заключение он указал, несмотря на то что сейчас сложно предсказать стоимость газа и электроэнергии в следующем году, можно с уверенностью сказать, "что в ближайшие несколько месяцев больницы столкнутся с очень серьезной проблемой ликвидности", которую нужно решить. В Германии около 1 900 больниц на 490 000 больничных коек.

Федеральное статистическое ведомство сообщало ранее, что в сентябре инфляция в Германии ускорилась и достигла рекордных 10%. Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения его потребления государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года