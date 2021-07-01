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Общество Свердловская область
Контеев (2011) | Фото:nakanune.ru

Облсуд подтвердил, что бывшего вице-мэра Екатеринбурга не арестуют по новому делу

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении бывшего вице-мэра Виктора Контеева.
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Напомним, в середине июня Ленинский райсуд не стал арестовывать экс-чиновника по новому обвинению. Речь идет о событиях 2009-2010 годов. Таким образом, на период нового следствия Контеев останется в колонии в Кировской области.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня были заслушаны представители надзорного ведомства, следствия, сам Виктор Контеев и его адвокат, а также представитель потерпевшей стороны. В итоге облсуд оставил без изменений постановление районного суда.

Напомним, Контеев с 2014 года находится за решеткой - ему назначили 18 лет колонии по целому ряду статей УК, среди которых вымогательство, получение взятки, организация убийства двух человек и другие. В конце мая этого года следователи допросили его дочь Екатерину.

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Теги: Контеев, арест, облсуд



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