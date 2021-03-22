22 Марта 2021
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Общество Крым
Сергей Аксенов на стройке в Форосе в Крыму (2021) | Фото: Правительство Крыма

Проверка стройки в Форосском парке показала нарушения, возбуждено дело - Поклонская

Слова главы Крыма Сергея Аксенова по поводу законности строительства в Форосском парке начинают расходиться с реальностью.

"Предварительно хочу сообщить, что в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка. По результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования", - написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Она добавила, что собирается провести встречу с местными жителями, как только появится полная информация из Генпрокуратуры. Поклонская подчеркнула, что именно активная позиция жителей Фороса "явилась препятствием нарушения закона". "Люди должны понимать, что их слышит власть, что они могут влиять и участвовать в жизни своего региона", - добавила зампред комитета ГД по международным делам.

Отметим, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с местными жителями заявил, что строительство в парке законно и этот вопрос "снимается с повестки дня".

обращение к президенту из-за вырубки Форосского парка(2021)|Фото: youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU

Единственное нарушение, которое выявила прокуратура, — это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф, заявил тогда Аксенов. Правда, едва ли это могло стать причиной для возбуждения уголовного дела.

Напомним, жители поселка Форос настаивают на остановке "благоустройства" парка, полагая, что застройка реликтового парка со статусом ООПТ незаконна.

1 марта жители поселка Форос обратились к Владимиру Путину от имени всего Крыма. В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди попросили главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Осенью 2020 года там начался снос аварийных корпусов санатория, принадлежащих ООО "Парк Форос". Параллельно на этой территории ведется строительство детского оздоровительного комплекса "Ак-Барс". Жители считают, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию.

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Проверка стройки в Форосском парке показала нарушения, возбуждено дело - Поклонская

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Теги: форосский парк, сергей аксенов, вырубка, застройка, наталья поклонская, уголовное дело



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